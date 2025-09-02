Ковальчук — о фаворите РПЛ в борьбе за чемпионство: «Хочу, чтобы «Спартак» выиграл РПЛ. Думаю, у них будет шанс»

Двукратный чемпион мира Илья Ковальчук в эфире программы «Наш хоккей» заявил, что ждет от «Спартака» чемпионства под руководством Деяна Станковича.

— Я хочу, чтобы «Спартак» выиграл РПЛ. Потому что мне Станкович нравится как тренер. На него сейчас гонят все кому не лень. Понятно, что «Спартак, понятно, что ты там под такой «лупой». Но я провел там полдня в раздевалке с ними: я видел, как на него реагируют пацаны, я видел, как коллектив был сплочен — иностранцы, русские пацаны. Такая харизма у него. Мне кажется, он подходит «Спартаку», думаю, что у них получится.

Понятно, что старт такой чуть-чуть скомканный. Переходы, сборы, может, там что-то было. Сейчас Жедсона подписали — он уже забил «Зениту», и сейчас они выиграли у «Рубина», 4:0 обыграли «Пари НН», я смотрел немножко игру. Я думаю, у них будет шанс, — сказал Ковальчук в программе «Наш хоккей».