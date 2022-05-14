Почетный президент РФС: «Переход в Азию станет гибелью! Чеферин пытается вразумить нас»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Он хочет нас вразумить. Я еще 2 месяца назад сказал, что этот переход станет гибелью. Мы опустимся в такое болото, из которого потом не выберемся. Чиферин это подтвердил, пытается сказать: «Одумайтесь!». Слава богу, вроде поутихла эта идея. Это будет реально гибелью на веки вечные. Так что Чеферин полностью разделяет мою позицию. Нас вернут в еврокубки как ситуация успокоится. Сейчас только важно понять, когда она успокоится, в этом весь вопрос. Будем надеяться, что через год мы вернемся. Во всяком случае он на это рассчитывает, и мы тоже», — сказал Колосков «СЭ».

Чеферин заявил COPE, что переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад. Ранее УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных турниров.