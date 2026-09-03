В CAS подтвердили получение апелляции Федерации хоккея России на решение ИИХФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение российских команд от международных соревнований.

«В CAS подтвердили получение дополнительной апелляции ФХР против ИИХФ. Апелляция относится к решению ИИХФ сохранить запрет российских команд и не допускать их на соревнования сезона-2026/27», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Ранее ФХР сообщила, что направила апелляцию в CAS 31 августа. ИИХФ продлила отстранение российских команд на сезон-2026/27, сославшись на проблемы с безопасностью участников соревнований. Решение распространяется на взрослую мужскую, молодежную и юниорскую сборные, а также женскую команду до 18 лет.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, включая командные виды спорта.

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.