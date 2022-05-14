Виктор Гончаренко заявил, что летом хочет вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал «РБ Спорту», что летом этого года планирует вернуться к работе.

«Планирую вернуться к работе летом», — сказал специалист.

В январе 2022 года Гончаренко покинул пост главного тренера «Краснодара». Ранее он также возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу» и ЦСКА.

Московский клуб специалист возглавлял с 2016 по 2021 год. Вместе с ЦСКА Гончаренко стал обладателем Суперкубка России 2018 года и дважды серебряным призером РПЛ.