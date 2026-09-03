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Россияне пропустят молодежный чемпионат Европы по академической гребле в Польше

Сергей Филин

Российские спортсмены не смогут принять участия в молодежном чемпионате Европы по академической гребле в Польше, сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Турнир состоится на гребном канале в Крушвице с 5 по 6 сентября.

«Наша команда не едет на этот турнир, мы не нашли решения с организационным комитетом», — приводит слова Свирина ТАСС.

Также он объяснил различия для российских спортсменов между молодежным чемпионатом Европы и чемпионатом мира среди взрослых гребцов, который проходил в Польше с 26 по 30 августа:

«В байдарке и каноэ идет набор рейтинговых очков для участия в Олимпиаде-2028, на чемпионате мира — максимальный коэффициент набора. Поэтому нашим байдарочникам и каноистам было крайне важно выступить на том чемпионате мира. Для нас ситуация не такая критичная».

Россияне выступают на международных соревнованиях по академической гребле в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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