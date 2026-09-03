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Мишина и Галлямов возвращаются на мировую арену. ISU наконец присвоил паре нейтральный статус

Мишина и Галлямов получили нейтральный статус
Егор Сергеев
корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Болельщики счастливы.

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус чемпионам мира 2021 года в парах Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. О положительном решении организации 3 сентября сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган.

Дуэт не успел в Японию

Нейтральный статус одной из сильнейших спортивных пар мира превратился в отдельную интригу межсезонья. Летом ISU начал постепенно допускать россиян до соревнований в сезоне-2026/27, но каждая заявка рассматривалась индивидуально, и фамилий Мишиной и Галлямова среди получивших разрешение долго не было (к 3 сентября статус уже получили более 70 наших фигуристов). В 2025 году ученики Тамары Москвиной уже не прошли проверку перед олимпийским отбором, поэтому напряжение все нарастало.

При этом пара продолжала готовиться к возможному возвращению и ради сентябрьского Kinoshita Group Cup в Токио даже восстановила две программы сезона-2023/24. Одновременно фигуристы работали над новыми постановками.

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«Не знаем, как будут складываться обстоятельства, но стараемся подготовиться к любому повороту событий, — цитировал ранее Галлямова RT. — Возвращение к старым программам — это просто потерянное время? Я реалист, поэтому отношусь к ситуации просто: даже если мы своевременно не получим нейтральный статус, это точно не станет концом карьеры. Надеюсь, в нашей с Настей жизни будут и другие международные соревнования».

В итоге разрешение наконец пришло. Но слишком поздно для Японии, где турнир начнется уже завтра, 4 сентября. Состав участников давно сформирован, а российские фигуристы прибыли в Токио и проводят тренировки. В парном катании заявлены Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Где можно будет увидеть пару?

25-летняя Мишина и 27-летний Галлямов — одна из самых ярких пар российского фигурного катания. Они являются чемпионами мира 2021 года и Европы 2022-го, двукратными бронзовыми призерами Олимпиады-2022 — в личном и командном турнирах — и трехкратными чемпионами России.

Последним стартом дуэта под эгидой ISU остается чемпионат Европы в Таллине, завершившийся в январе 2022-го. Международная пауза спортсменов растянулась более чем на четыре с половиной года. Теперь Анастасия и Александр наконец получили возможность вернуться.

«Процесс затягивался. Очень здорово, все выдохнули, теперь нам предстоит увидеть битву в фигурном катании между нашими парами. Все на соревнованиях от этого только выиграют», — сказал ТАСС серебряный призер Игр в танцах на льду хореограф и постановщик Илья Авербух.

Спортсмены пока не комментировали допуск. Но болельщики уже вовсю поздравляют их в социальных сетях: под старыми постами Галлямова появились десятки теплых сообщений. Фанатам уже не терпится увидеть пару на мировых стартах. Ближайшая реальная возможность — один из осенних «челленджеров», где дуэт сможет набрать рейтинг.

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А вот попасть в основную заявку серии Гран-при будет почти нереально. Квоты распределили еще в середине июня, поэтому российских пар в списках не оказалось. Обновленные правила ISU позволяют Мишиной и Галлямову претендовать на включение в резерв после удачного выступления на «челленджере», но шанс выйти на лед остается лишь теоретический.

Также пара постарается пробиться на чемпионат Европы в Лозанне, который состоится в январе. После длительного отсутствия Россия располагает только одной квотой в каждом виде, поэтому за место на турнире паре придется соревноваться с их главными конкурентами Бойковой и Козловским.

Но не стоит забывать: полученный допуск не является бессрочной гарантией. ISU подчеркивает, что постоянно следит за соответствием критериям нейтральности. Накануне союз приостановил нейтральный статус Марка Кондратюка. В итоге фигуриста в последний момент пришлось убрать из заявки на Kinoshita Group Cup, а его место занял Владислав Дикиджи.

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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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