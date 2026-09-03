Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

FIS повторно проверит спортсменов, которым отказали в получении нейтрального статуса

Сергей Филин

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) повторно проверит спортсменов, заявки которых на получение нейтрального статуса были отклонены ранее.

«Принципы и правила, определяющие статус нейтрального спортсмена, будут закреплены FIS в форме заявки и декларации для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена, а также в обновленной политике в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов. В отношении лиц, чьи заявки на получение нейтрального статуса были ранее отклонены, будет проведена проверка соответствия установленным критериям, которую осуществит независимая сторонняя организация», — сообщили ТАСС в пресс-службе FIS.

Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что FIS приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе с соревновательного сезона-2026/27.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
На другой планете. Почему Кучеров — лучший хоккеист России
Кучеров признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2025/26
Филолог объяснила причины популярности мема про 3 сентября
Рекламные миллионеры, последний шанс Ларионова и щедрый «Автомобилист». Что ждать от КХЛ в сезоне 2026/27
Путин сравнил насильственную мобилизацию на Украине с отловом бездомных собак
Лихачев назвал строительство АЭС в Казахстане приоритетом сотрудничества
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Дегтярев: «Пока самый последний наш атлет не вернется на мировую арену, я удовлетворен не буду»
Лыжница Степанова: «Я стану полностью довольна, когда мне вернут те же права, которые есть у Норвегии и Швеции»
Российским фигуристам Мишиной и Галлямову присвоили нейтральный статус
Дегтярев о решении FIS: «В этот сезон наши ребята должны принять участие в международных соревнованиях»
В МОК отреагировали на допуск российских лыжников к международным соревнованиям
Онугха заявил, что уже смирился с отстранением российского футбола от международных турниров
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лыжница Степанова: «Я стану полностью довольна, когда мне вернут те же права, которые есть у Норвегии и Швеции»
Новости
RSS RSS
Все новости