FIS повторно проверит спортсменов, которым отказали в получении нейтрального статуса

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) повторно проверит спортсменов, заявки которых на получение нейтрального статуса были отклонены ранее.

«Принципы и правила, определяющие статус нейтрального спортсмена, будут закреплены FIS в форме заявки и декларации для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена, а также в обновленной политике в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов. В отношении лиц, чьи заявки на получение нейтрального статуса были ранее отклонены, будет проведена проверка соответствия установленным критериям, которую осуществит независимая сторонняя организация», — сообщили ТАСС в пресс-службе FIS.

Ранее министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что FIS приняла решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе с соревновательного сезона-2026/27.