Колосков — о включении «Пари НН» в РПЛ: «Вызвал недоумение срок, за который было принято это решение»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» высказался о решении бюро исполкома РФС, которое включило «Пари НН» в состав участников РПЛ в следующем сезоне.

«Особо никаких эмоций эта новость не вызвала, поскольку это было предсказуемо. Все это вытекает из того регламента, который действует. Все прекрасно понимали, чем все закончится, так что не вижу здесь никаких сюрпризов. Вызвало недоумение срок, за который было принято это решение. После решения лиги необходимо было на следующий день собрать бюро исполкома, поскольку командам нужно готовиться и футболисты должны понимать, останутся они в команде или нет. Эта затяжка во времени немного удивляет», — сказал Колосков «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).