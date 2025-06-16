Шпилевский: «Рад присоединиться к такому интересному проекту, как «Пари НН»

Тренер Алексей Шпилевский прокомментировал подписание контракта с «Пари НН». Соглашение белорусского специалиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.

«Рад, что присоединился к такому интересному проекту, как «Пари НН». Первый разговор, когда мне позвонил спортивный директор Александр Удальцов, получился очень продуктивным. Я приехал в Нижний Новгород, познакомился с высшим руководством клуба, губернатором Глебом Никитиным. Все было четко рассказано, как себя видит клуб, в каком направлении хочет двигаться. Хочу в этом помочь и со своей стороны быть максимально полезным. С предвкушением ожидаю начало работы в Нижнем Новгороде!» — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Вместе со Шпилевским в тренерский штаб команды войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос.

Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году.