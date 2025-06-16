Источник: «Фенербахче» предложил ЦСКА 12 миллионов евро за Кисляка

«Фенербахче» направил ЦСКА официальное предложение о переходе хавбека Матвея Кисляка, сообщает турецкий журналист Эрсан Сердал.

По его информации, стамбульский клуб хочет оформить переход 19-летнего россиянина за 12 миллионов евро плюс бонусы в размере 2 миллионов.

Ранее журналист Экрем Конур заявлял, что «Фенербахче» серьезно заинтересован в трансфере, а ЦСКА готов отпустить игрока за 20-25 миллионов евро.

Кисляк — воспитанник армейского клуба. В сезоне-2024/25 хавбек забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Контракт хавбека с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.