Колодин о победах «Зенита» в чемпионате России: «Если вы заранее отдали чемпионство, то бейтесь за второе место»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин в комментарии для «СЭ» высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате России.

«Надеюсь, что в следующем сезоне кто-то сможет составить конкуренцию «Зениту». Но я не считаю, что постоянные победы одной команды вредят нашему футболу. Посмотрите на Германию — там разве падает уровень футбола? Наоборот, это должно быть примером для остальных команд — старайтесь, обыгрывайте. Если вы уже заранее отдали чемпионство, то бейтесь за второе место. Футбол так же будет развиваться, ничего страшного в этом нет», — сказал Колодин «СЭ».

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России.