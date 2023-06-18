Карпин пошутил о свадьбе дочери: «Возврат не принимается»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил свою дочь со свадьбой.

В субботу, 17 июня Карпин посетил свадьбу своей дочери в Испании. Валерия — дочь тренера от первого брака. Он сопровождал девушку к свадебному алтарю.

«Поздравляю мою дочь. Возврат не принимается. Фернандо (муж дочери Карпина — прим.), теперь это твои проблемы. Я вас так люблю!» — написал Карпин в соцсетях.