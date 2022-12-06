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Кокорин: «Нормально реагирую на критику, но не от Заремы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как реагирует на критику со стороны Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года по январь 2021 года. В октябре нынешнего года Салихова заявила, что считает трансфер Кокорина одним из худших за последние годы в «Спартаке».

«Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно. Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались? Потому что явно была какая-то обида. Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть», — приводит Sport24 слова Кокорина.

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года. В данный момент он выступает за «Арис» на правах аренды из итальянского клуба. На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах за команду из Кипра.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-06-aleksandr-kokorin-aris-zenit-spartak-fiorentina-zarema-pochemu-ne-obshchayetsya-s-dzyuboy-kokorin-i-mamayev-syn-kokorina

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