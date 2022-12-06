Кокорин: «Нормально реагирую на критику, но не от Заремы»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как реагирует на критику со стороны Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Форвард выступал за московский клуб с августа 2020 года по январь 2021 года. В октябре нынешнего года Салихова заявила, что считает трансфер Кокорина одним из худших за последние годы в «Спартаке».

«Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно. Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались? Потому что явно была какая-то обида. Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть», — приводит Sport24 слова Кокорина.

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года. В данный момент он выступает за «Арис» на правах аренды из итальянского клуба. На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах за команду из Кипра.