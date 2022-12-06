«Зенит» не собирается отпускать Клаудиньо во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдет во «Фламенго», сообщает Torcedores.com

По информации источника, питерский клуб не планирует продавать 25-летнего хавбека и не ведет переговоров по его трансферу.

Действующее соглашение бразильца с «Зенитом» рассчитано до июня 2027 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

Хавбек выступает за команду из Санкт-Петербурга с лета 2021 года. В текущем сезоне Клаудиньо сыграл 19 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых, забил три гола и отдал восемь результативных передач.