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Сегодня, 11:52

«Ростов» намекнул на продление контракта с Осипенко

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба «Ростова» намекнула на продление контракта с защитником Максимом Осипенко.

В официальном Telegram-канале клуба появилась картинка с изображением главного тренера ростовчан Валерия Карпина и школьной доской. На доске написан пример «55 + 1930 = 1985», при этом число 1985 зачеркнуто, а над ним написано «2027». Болельщики в комментариях предположили, что это намек на подписание нового соглашения с Осипенко.

55 — номер, под которым Осипенко играет за «Ростов», 1930 — год основания клуба, 2027 — год завершения нового контракта с игроком.

28-летний футболист выступает за российский клуб с 2020 года. В текущем сезоне сыграл за «Ростов» 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/11330

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21%

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Матч завершен

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1.77

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«Ростов» объявил о продлении контракта с Осипенко до 2027 года
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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