«Ростов» намекнул на продление контракта с Осипенко

Пресс-служба «Ростова» намекнула на продление контракта с защитником Максимом Осипенко.

В официальном Telegram-канале клуба появилась картинка с изображением главного тренера ростовчан Валерия Карпина и школьной доской. На доске написан пример «55 + 1930 = 1985», при этом число 1985 зачеркнуто, а над ним написано «2027». Болельщики в комментариях предположили, что это намек на подписание нового соглашения с Осипенко.

55 — номер, под которым Осипенко играет за «Ростов», 1930 — год основания клуба, 2027 — год завершения нового контракта с игроком.

28-летний футболист выступает за российский клуб с 2020 года. В текущем сезоне сыграл за «Ростов» 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу.