Кокорин без маски пообщался с Азмуном перед матчем «Зенита» и «Сочи»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, арендованный у «Зенита», пообщался с форвардом петербуржцев Сердаром Азмуном перед очным матчем 27-го тура Тинькофф-РПЛ.

Оба игрока вышли на поле и несколько раз обнялись, при этом Кокорин, в отличие от Азмуна, был без маски и пытался снять ее с Сердара.