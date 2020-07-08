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Кокорин без маски пообщался с Азмуном перед матчем «Зенита» и «Сочи»

8 июля 2020, 17:08
Сердар Азмун и Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун и Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин, арендованный у «Зенита», пообщался с форвардом петербуржцев Сердаром Азмуном перед очным матчем 27-го тура Тинькофф-РПЛ.

Оба игрока вышли на поле и несколько раз обнялись, при этом Кокорин, в отличие от Азмуна, был без маски и пытался снять ее с Сердара.

Сердар Азмун и Александр Кокорин. Фото Скриншот трансляции «Матч ТВ»
Сердар Азмун и Александр Кокорин. Фото Скриншот трансляции «Матч ТВ»

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