Кокорин без маски пообщался с Азмуном перед матчем «Зенита» и «Сочи»
8 июля 2020, 17:08
Форвард «Сочи» Александр Кокорин, арендованный у «Зенита», пообщался с форвардом петербуржцев Сердаром Азмуном перед очным матчем 27-го тура Тинькофф-РПЛ.
Оба игрока вышли на поле и несколько раз обнялись, при этом Кокорин, в отличие от Азмуна, был без маски и пытался снять ее с Сердара.
Сердар Азмун и Александр Кокорин. Фото Скриншот трансляции «Матч ТВ»
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