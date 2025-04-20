Адиев назвал позитивной игру «Химок» с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев прокомментировал матч с «Зенитом» (0:1) в 25-м туре РПЛ.

— Перед матчем с «Зенитом» вы сказали, что основной состав тренировался с вами полтора дня. Учитывая это и всю сложившуюся ситуацию, вы довольны игрой своей команды?

— Если так брать, все суммировать, то это позитив, однозначно. Но я понимаю, как тренер [всю ситуацию]. Я сегодня и в раздевалке сказал, что я в первую очередь не имею права обольщаться, потому что я вижу, что в оставшихся пяти играх нам очень много работы надо сделать. И очень много нюансов, которые надо подкрутить, подправить, чтобы мы начали выигрывать.