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Сегодня, 19:45

Адиев назвал позитивной игру «Химок» с «Зенитом» в 25-м туре РПЛ

Алексей Михайлов
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев прокомментировал матч с «Зенитом» (0:1) в 25-м туре РПЛ.

— Перед матчем с «Зенитом» вы сказали, что основной состав тренировался с вами полтора дня. Учитывая это и всю сложившуюся ситуацию, вы довольны игрой своей команды?

— Если так брать, все суммировать, то это позитив, однозначно. Но я понимаю, как тренер [всю ситуацию]. Я сегодня и в раздевалке сказал, что я в первую очередь не имею права обольщаться, потому что я вижу, что в оставшихся пяти играх нам очень много работы надо сделать. И очень много нюансов, которые надо подкрутить, подправить, чтобы мы начали выигрывать.

Магомед Адиев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 3 : 1
20.04 14:00
Факел – Ростов
 0 : 2
20.04 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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