«Когда иностранный игрок начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться». Евсеев — о стычке с Эль-Кабиром
5 июля 2020, 23:51
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о словесной перепалке, которая случилась у него с нападающим «Урала» Отманом Эль-Кабиром.
— Ничего не случилось. Я стоял в своей зоне. Где мне можно находиться, — сказал Евсеев в интервью «Матч Премьер». — А когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться. Мы где? В России или нет?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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