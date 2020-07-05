Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о словесной перепалке, которая случилась у него с нападающим «Урала» Отманом Эль-Кабиром.

— Ничего не случилось. Я стоял в своей зоне. Где мне можно находиться, — сказал Евсеев в интервью «Матч Премьер». — А когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться. Мы где? В России или нет?