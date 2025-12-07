Кобелев о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Игра не понравилась. Много сумбура, мало идей!»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил матч между бело-голубыми и «Спартаком» (1:1) в 18-м туре РПЛ.
— Получили удовольствие от такого дерби?
— Нет, не получил. Много сумбура... Мало осмысленных действий со стороны обеих команд. Да, какие-то моменты создавались, но определенной линии, логики я не увидел. Абсолютно непонятная игра! Обычно в дерби зашкаливают эмоции. Но сегодня я и должного накала не почувствовал. Средний матч по всем показателям!
— Ничья закономерна?
— Для меня на первый план вышло качество футбола. Что касается результата, то игра была. Наверное, на три исхода. И «Спартак» мог больше забить, и «Динамо». Но...
— Бело-голубые и забили еще дважды. Поняли, почему отменили голы Тюкавина и Маричаля? Неужели очевидные офсайды?
— Вопрос дискуссионный. Мы же видим повторы, картинки и все равно до конца не понимаем, что же произошло. Нужно ли было засчитывать голы или нет... Считаю, «Динамо» не стоит заострять внимание на решение судей. В первую очередь нужно проанализировать свою игру. То же самое относится и к «Спартаку».
— То есть, вам не показалось, что Ву находился к воротам ближе, чем Тюкавин?
— Ну... Ребят, зачем сейчас об этом говорить? Какая разница? Сегодня судья может ошибиться в одну сторону, завтра — в другую. Я говорю о качестве футбола, об осмысленности действий. Приходится признать, что и «Спартак» и «Динамо» сегодня явно не дотягивают до команд, которые должны бороться за высокие места. Не тот футбол...
— Давайте тогда об автоголе Осипенко. Он мог сыграть по-другому?
— Да у меня по этому эпизоду больше вопросов не к нему, а к Фернандесу, которого довольно легко обыграл Солари. Осипенко пытался прервать прострел, но вот так получилось. Я бы его винить не стал. Скорее говорил бы о более серьезной проблеме.
— Какой?
— У «Динамо» медленные защитники. Когда они разворачиваются лицом к своим воротам, то могут возникать сложности...
После 18 матчей «Динамо» с 21 очком занимает десятое место в РПЛ. «Спартак» идет шестым в турнирной таблице — 29 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1