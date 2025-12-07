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Кобелев о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Игра не понравилась. Много сумбура, мало идей!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил матч между бело-голубыми и «Спартаком» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от такого дерби?

— Нет, не получил. Много сумбура... Мало осмысленных действий со стороны обеих команд. Да, какие-то моменты создавались, но определенной линии, логики я не увидел. Абсолютно непонятная игра! Обычно в дерби зашкаливают эмоции. Но сегодня я и должного накала не почувствовал. Средний матч по всем показателям!

— Ничья закономерна?

— Для меня на первый план вышло качество футбола. Что касается результата, то игра была. Наверное, на три исхода. И «Спартак» мог больше забить, и «Динамо». Но...

— Бело-голубые и забили еще дважды. Поняли, почему отменили голы Тюкавина и Маричаля? Неужели очевидные офсайды?

— Вопрос дискуссионный. Мы же видим повторы, картинки и все равно до конца не понимаем, что же произошло. Нужно ли было засчитывать голы или нет... Считаю, «Динамо» не стоит заострять внимание на решение судей. В первую очередь нужно проанализировать свою игру. То же самое относится и к «Спартаку».

— То есть, вам не показалось, что Ву находился к воротам ближе, чем Тюкавин?

— Ну... Ребят, зачем сейчас об этом говорить? Какая разница? Сегодня судья может ошибиться в одну сторону, завтра — в другую. Я говорю о качестве футбола, об осмысленности действий. Приходится признать, что и «Спартак» и «Динамо» сегодня явно не дотягивают до команд, которые должны бороться за высокие места. Не тот футбол...

— Давайте тогда об автоголе Осипенко. Он мог сыграть по-другому?

— Да у меня по этому эпизоду больше вопросов не к нему, а к Фернандесу, которого довольно легко обыграл Солари. Осипенко пытался прервать прострел, но вот так получилось. Я бы его винить не стал. Скорее говорил бы о более серьезной проблеме.

— Какой?

— У «Динамо» медленные защитники. Когда они разворачиваются лицом к своим воротам, то могут возникать сложности...

После 18 матчей «Динамо» с 21 очком занимает десятое место в РПЛ. «Спартак» идет шестым в турнирной таблице — 29 очков.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Динамо&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 18-го тура РПЛ 6&nbsp;декабря.«10-е место «Динамо»? При Личке боролись за золото, а потом взяли тренера с другим менталитетом...» Кобелев о дерби
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Андрей Кобелев (футбол)
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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