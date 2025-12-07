Кобелев о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Игра не понравилась. Много сумбура, мало идей!»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил матч между бело-голубыми и «Спартаком» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от такого дерби?

— Нет, не получил. Много сумбура... Мало осмысленных действий со стороны обеих команд. Да, какие-то моменты создавались, но определенной линии, логики я не увидел. Абсолютно непонятная игра! Обычно в дерби зашкаливают эмоции. Но сегодня я и должного накала не почувствовал. Средний матч по всем показателям!

— Ничья закономерна?

— Для меня на первый план вышло качество футбола. Что касается результата, то игра была. Наверное, на три исхода. И «Спартак» мог больше забить, и «Динамо». Но...

— Бело-голубые и забили еще дважды. Поняли, почему отменили голы Тюкавина и Маричаля? Неужели очевидные офсайды?

— Вопрос дискуссионный. Мы же видим повторы, картинки и все равно до конца не понимаем, что же произошло. Нужно ли было засчитывать голы или нет... Считаю, «Динамо» не стоит заострять внимание на решение судей. В первую очередь нужно проанализировать свою игру. То же самое относится и к «Спартаку».

— То есть, вам не показалось, что Ву находился к воротам ближе, чем Тюкавин?

— Ну... Ребят, зачем сейчас об этом говорить? Какая разница? Сегодня судья может ошибиться в одну сторону, завтра — в другую. Я говорю о качестве футбола, об осмысленности действий. Приходится признать, что и «Спартак» и «Динамо» сегодня явно не дотягивают до команд, которые должны бороться за высокие места. Не тот футбол...

— Давайте тогда об автоголе Осипенко. Он мог сыграть по-другому?

— Да у меня по этому эпизоду больше вопросов не к нему, а к Фернандесу, которого довольно легко обыграл Солари. Осипенко пытался прервать прострел, но вот так получилось. Я бы его винить не стал. Скорее говорил бы о более серьезной проблеме.

— Какой?

— У «Динамо» медленные защитники. Когда они разворачиваются лицом к своим воротам, то могут возникать сложности...

После 18 матчей «Динамо» с 21 очком занимает десятое место в РПЛ. «Спартак» идет шестым в турнирной таблице — 29 очков.