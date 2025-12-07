Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Кобелев назвал ошибкой приглашение Карпина в «Динамо»: «После Лички позвали тренера с другой психологией»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Кобелев.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил результаты команды в первой части сезона.

— 10-е место «Динамо» по итогам первой части сезона — катастрофа?

— Нет. Но это отдельный разговор.

— А можно коротко: почему вы не считаете это провалом?

— Ну... Я об этом говорил еще с начала чемпионата.

— «Динамо» изначально ошиблось, пригласив Валерия Карпина?

— Конечно.

— И вы сразу понимали, что при Карпине «Динамо» не будет бороться за высокие места?

— Не то что бы понимал. Я об этим вообще-то открыто говорил! Просто необходимо тренера подбирать под команду, понимаете? «Динамо» — не «Манчестер Сити». Москвичи не могут позволить себе подбирать игроков под тренера. Все наоборот.

— Поясните, пожалуйста.

— Два года подряд «Динамо» при Личке боролось за чемпионство и медали. Так? А потом вдруг берут тренера с абсолютно другой психологией, менталитетом и другим видением футбола. Сегодня я слышу, что в команду хотят пригласить российского специалиста, который уже был в «Динамо». На мой взгляд, это тоже путь в никуда.

— Считаете, что Станислав Черчесов не поможет бело-голубым?

— Это вы назвали фамилию, а не я.

— По-вашему, надо искать иностранца?

— Я говорю о том, что на первый план должны выходить компетентные люди. В футболе необходимо разбираться. Если ты в нем не разбираешься, то лучше к нему не прикасаться.

После 18 матчей «Динамо» с 21 очком занимает десятое место в РПЛ.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Динамо&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 18-го тура РПЛ 6&nbsp;декабря.«10-е место «Динамо»? При Личке боролись за золото, а потом взяли тренера с другим менталитетом...» Кобелев о дерби
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Кобелев (футбол)
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Китайская пловчиха в 13 лет взяла три золота на Азиаде. Гений и читер?
Цена на Кордобу упала, в топе списка подешевевших футболистов сразу два игрока «Зенита». Самые потерявшие в стоимости игроки РПЛ
Мини-чемпионат Европы для россиян. Чего добьются в Словакии наши фигуристы?
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Футболисты готовы помириться: КДК РФС прекратил дело об оскорблении Кордобы на почве расизма
Григорьянц: «Кордоба не обращался к официальным лицам «Краснодара» по поводу оскорблений»
КДК решил прекратить делопроизводство по конфликту Кордобы и Вильягры
Оласа, Кордоба, Мойзес и Вильягра дали письменные объяснения по конфликту в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА
Кордоба, Сперцян, Хиль, Пестряков и Бориско номинированы на приз лучшему игроку РПЛ в ноябре-декабре
«Почему в «Спартаке» не верят в россиян?! «Зенит» же сделал ставку на Семака». Газзаев — о Станковиче, Гусеве и Талалаеве
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кобелев о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Игра не понравилась. Много сумбура, мало идей!»

Макаров: «Судья сделал то, что сделал. Пусть разбираются эксперты. Надеемся, будет наказан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости