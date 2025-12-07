Кобелев назвал ошибкой приглашение Карпина в «Динамо»: «После Лички позвали тренера с другой психологией»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил результаты команды в первой части сезона.

— 10-е место «Динамо» по итогам первой части сезона — катастрофа?

— Нет. Но это отдельный разговор.

— А можно коротко: почему вы не считаете это провалом?

— Ну... Я об этом говорил еще с начала чемпионата.

— «Динамо» изначально ошиблось, пригласив Валерия Карпина?

— Конечно.

— И вы сразу понимали, что при Карпине «Динамо» не будет бороться за высокие места?

— Не то что бы понимал. Я об этим вообще-то открыто говорил! Просто необходимо тренера подбирать под команду, понимаете? «Динамо» — не «Манчестер Сити». Москвичи не могут позволить себе подбирать игроков под тренера. Все наоборот.

— Поясните, пожалуйста.

— Два года подряд «Динамо» при Личке боролось за чемпионство и медали. Так? А потом вдруг берут тренера с абсолютно другой психологией, менталитетом и другим видением футбола. Сегодня я слышу, что в команду хотят пригласить российского специалиста, который уже был в «Динамо». На мой взгляд, это тоже путь в никуда.

— Считаете, что Станислав Черчесов не поможет бело-голубым?

— Это вы назвали фамилию, а не я.

— По-вашему, надо искать иностранца?

— Я говорю о том, что на первый план должны выходить компетентные люди. В футболе необходимо разбираться. Если ты в нем не разбираешься, то лучше к нему не прикасаться.

После 18 матчей «Динамо» с 21 очком занимает десятое место в РПЛ.