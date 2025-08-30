Клубы РПЛ встретятся с Дегтяревым 9 сентября

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проведут встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым 9 сентября в Москве.

«Встреча клубов РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым пройдет 9 сентября в очном формате. Повестка пока неизвестна», — цитирует ТАСС генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова.

Ранее Дегтярев анонсировал введение нового лимита на легионеров в российском футболу с сезона-2026/27. Также чиновник допустил введение потолка зарплат в РПЛ.