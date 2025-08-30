«Ахмат» в меньшинстве сыграл вничью с «Ростовом»

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 7-го тура РПЛ — 1:1.

У хозяев забил Виктор Мелехин, у гостей отличился Георгий Мелкадзе. На 90+1-й минуте встречи полузащитник грозненцев Мануэль Келиано получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 8 очками, команда продлила серию без поражений в премьер-лиге до четырех матчей. Грозненцы еще не потерпели ни одного поражения в РПЛ после назначения Станислава Черчесова главным тренером.

«Ростов» идет на 13-й строчке с 5 очками.

В следующем, 8-м туре «Ахмат» примет на своем поле «Локомотив», а «Ростов» сыграет дома с ЦСКА.