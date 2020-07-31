Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса
15:20
Клубы РПЛ одобрили внесение дополнений в регламент Тинькофф российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Начиная с сезона-2020/21, переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут.
Решение будет рассмотрено на Бюро Исполкома РФС. Ранее из-за коронавируса, в частности, был перенесен матч «Краснодар» — «Динамо». «Ростов» из-за вспышки COVID-19 сыграл с «Сочи» молодежным составом и уступил 1:10. По той же причине были отменены матчи сочинцев с «Тамбовом» и «Крыльями Советов».
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