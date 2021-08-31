Клубы РПЛ приняли решение поддержать реформу лимита на легионеров
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клубы Тинькофф РПЛ на общем собрании лиги приняли решение поддержать реформу лимита на легионеров.
«Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50 процентов за отмену, 50 процентов за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимита», — сказал Мележиков.
Напомним, что сейчас в РПЛ действует следующий лимит — «8+17» в заявке на сезон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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