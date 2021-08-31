Генеральный директор «Спартака» рассказал, что у клуба сорвался трансфер статусного игрока
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков намекнул, что в летнее трансферное окно московский клуб мог подписать именитого футболиста.
«Вели переговоры со статусным опытным игроком, у которого летом заканчивался контракт. Если назову вам его фамилию, то вы просто охните. Стоит он 20 миллионов евро, но была возможность взять его за 8. Однако он попросил зарплату больше 4 млн евро в год. Так что решили отказаться», — заявил Мележиков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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