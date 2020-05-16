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Клубы начинают тренироваться нелегально. Без медицинских протоколов

17:22
Часть клубов чемпионата России возобновили тренировки. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Часть клубов чемпионата России возобновили тренировки. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По данным «СЭ», ряд представителей РПЛ — «Сочи», «Краснодар», «Ростов» — приступил к тренировкам, несмотря на запрет властей. Клубы можно понять, поскольку они не хотят отставать от «Зенита» и «Рубина», уже получивших официальное разрешение.

РФС объявил о возобновлении сезона, однако пока не подкрепил решение никакими документами. Клубы не имеют ни разрешений на возвращение легионеров, ни медицинского протокола.

Московские команды по-прежнему на самоизоляции, но и они могут нарушить распоряжение, не позволяющее проводить тренировки в регионе. Скажем, у «Динамо», по данным «Чемпионата», запланировано начало занятий на среду, 20 мая, после прохождения тестов на коронавирус и медосмотра.

Ранее на Исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ 21 июня.

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