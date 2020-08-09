Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) и заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры Леонид Федун заявил «СЭ», что команда снимется с чемпионата России.

— Клоунада продолжается, — заявил Газизов на вопрос о судействе. — Не жалею ли я, что пришел в «Спартак»? Нет, мне наоборот интересно. Все только начинается. Заявление Федуна? Не комментирую. (Севастиан Терлецкий)