«Клоунада продолжается». Реакция Газизова на работу судей в матче «Спартак» — «Сочи»
9 августа 2020, 23:00
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) и заявление владельца московского клуба Леонида Федуна.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры Леонид Федун заявил «СЭ», что команда снимется с чемпионата России.
— Клоунада продолжается, — заявил Газизов на вопрос о судействе. — Не жалею ли я, что пришел в «Спартак»? Нет, мне наоборот интересно. Все только начинается. Заявление Федуна? Не комментирую. (Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 41644Все опросы
«Спартак» снимется с чемпионата?
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...