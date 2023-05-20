Клотет вывел «Торпедо» общаться с болельщиками после разгромного поражения от «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет и команда пообщались с болельщиками после домашнего поражения от «Динамо» (0:3) в 28-м туре РПЛ.

Жозеп Клотет (в центре). Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Торпедо». Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Динамо» поднялось на 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 28 матчей. «Торпедо» занимает 16-ю строчку с 13 очками.