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Сегодня, 19:29

Лещук назвал потерянным сезон столетия для «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук назвал потерянным сезон столетия для команды.

В 28-м туре РПЛ команда обыграла «Торпедо» со счетом 3:0.

— Болельщики сегодня вас ярко поддерживали. Они сделали свой выбор между Шуниным и вами?

— С болельщиками у меня были всегда хорошие отношения. Стараюсь отвечать им взаимностью. Общаюсь со многими, отвечаю в соцсетях. Их поддержка меня очень радует.

— Что с командой произошло за неделю?

— Во всех командах, когда меняют тренера, появляются новые эмоции, нужно доказывать и заслужить место в составе. У Йокановича в принципе тоже было понятно, что есть основной состав и не важно, как там тренируются другие ребята, хорошо или плохо. Состав в принципе был примерно один и тот же всегда. Отсюда и было впечатление, что все бросили весла.

— Насколько эта команда может больше? Какой потенциал?

— Намного больше. В нынешних реалиях нашего чемпионата, наша команда спокойно может быть в тройке. Не говорю про второе или первое место, но в тройке точно.

— Как бы вы предварительно оценили итоги сезона?

— Наверное, больше как потерянный сезон. Особенно учитывая, что это сезон столетия, в котором от нас ожидали положительный результат. А в данном случае мы в Кубке проиграли и не попали в тройку.

Игорь Лещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
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Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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