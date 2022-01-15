Классен: «Думаю, что российский чемпионат лучше, чем австрийский»

Новичок «Спартака» Леон Классен поделился впечатлениями от первых дней в клубе. По его словам, его отлично приняли, а некоторых игроков он уже знал раньше.

«Первый день прошел очень хорошо, — приводит слова Классена пресс-служба клуба. — Меня хорошо приняли. Несколько игроков я знаю. Знаю Литвинова, Умярова, Маслова, Игнатова. Думаю, что российский чемпионат лучше, чем австрийский. Намного больше сильных команд.

Я нахожусь в хорошем состоянии. Могу помочь команде подняться выше. Хочу много играть".

Напомним, что контракт с 21-летним россиянином, перешедшим из «Тироля», рассчитан до конца июня 2025 года.