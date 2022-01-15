Николсон: «Я видел «Спартак» в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы»

Новичок «Спартака» Шамар Николсон поделился впечатлениями от первых дней в клубе и отметил, что его не смущают морозы в России.

«В первую очередь хочу поблагодарить за теплый прием, — приводит слова Николсона пресс-служба клуба. — Я видел «Спартак» и раньше в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Я прилетел в Москву, и она мне тоже оень понравилась. Даже в такую холодную погоду. Я и раньше сталкивался с морозами. Просто тут они чуть сильнее. Это не проблема. У меня будет время адаптироваться.

Мои ближайшие цели — освоиться в команде и биться изо всех сил, чтобы «Спартак» поднялся выше".

21 декабря 2021-го «Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа». Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2026 года.