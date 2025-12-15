Кисляк — об интересе «Галатасарая»: «Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.

«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА. Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания, — обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, что получилось, потому что на игре это вроде не отразилось», — приводит слова Кисляка ТАСС.

Ранее Fotomac сообщал об интересе к 20-летнему россиянину со стороны «Галатасарая».

В сезоне-2025/26 на счету Кисляка 27 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 5 результативными передачами. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов веро.