Сычев: «Общался с Алдониным, он держится молодцом. Удивительная стойкость»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, что недавно общался с экс-хавбеком ЦСКА Евгением Алдониным, у которого выявили онкологическое заболевание.

«Буквально вчера разговаривали. Он держится молодцом. Удивительная стойкость. Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю. Машина! Я уверен, что он справится и мы еще не раз сыграем и в футбол, и в падел. А еще мне Женя обещал сыграть в хоккей. Детей он уже поставил на коньки, а сам пока не успел. Он мне обещал и должен выполнить это обещание», — цитирует Сычева «Чемпионат».

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист проходит лечение в Германии.

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, вместе с армейцами он дважды выигрывал чемпионат России, пять раз становился обладателем Кубка и четыре раза — Суперкубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. Помимо ЦСКА, Алдонин выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий», а также провел 29 матчей за сборную России.