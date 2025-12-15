Газзаев: «Если Баринов уйдет сейчас, «Локо» останется без медалей»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Локомотиву» нужно сохранить полузащитника Дмитрия Баринова до конца сезона.

— «Локомотив» закончил первую часть сезона на третьем месте. Железнодорожники произвели весьма приятное впечатление. Потерпели всего одно поражение, нередко показывали очень яркую, результативную игру. Не думаю, что команда Михаила Галактионова повторит ошибки прошлого чемпионата и в итоге обязательно вывалится из тройки. Обоймы должно хватить. При одном важном условии.

Если верить СМИ, Дмитрий Баринов не хочет продлевать контракт с клубом и, скорее всего, перейдет в ЦСКА. Для «Локо» это станет большой потерей. Правда, возникает вопрос: когда именно полузащитник покинет железнодорожников? Его соглашение действует до конца чемпионата. И «Локомотиву» обязательно нужно его сохранить на весеннюю часть, оставить! Если он перейдет в ЦСКА сейчас, не думаю, что подопечные Галактионова смогут завоевать медали.

Баринов — основополагающий игрок москвичей. Настоящий капитан, обладающий огромным авторитетом в коллективе. Такие фигуры просто незаменимы в борьбе за чемпионство. Игрок современной формации. Хорош и при разрушении, и при подключении в атаку. То же самое могу сказать и про Кисляка из ЦСКА, — сказал «СЭ» Газзаев.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Локомотив» предложил игроку контракт на 4 года.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.