Кирилл Новиков: «Филипп рвался на поле, но мы рисковали его потерять на долгий срок»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал состояние травмированных игроков команды после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1).

— Пять человек травмированных. Когда ждать?

— Шуньич получил травму на тренировке сборной, приехал с повреждением, которое требует лечение. Как быстро поправиться неизвестно, надеемся на наших врачей. Нжи вышел на тренировку ну той недели, но понял, что здоровье не позволяет ему заниматься в общей группе. У Филиппа проблема с сухожилием. Если бы мы его привлекли сегодня, то могли потерять его на долгий срок. Он рвался на поле, что меня очень радует, но мы решили, что здоровье игрока прежде всего. Мы надеемся, что к середине прошлой недели он вернется в общую группу. Жоаузинью получил травму с «Оренбургом», должен вернуться на следующей неделе. Паршивлюк получил травму с «Пюником».

— Что с Рыковым? Тоже травма?

— У Владимира сводило ноги. Он отдал сегодня на поле все, что мог. Большое спасибо ему. (Александр Рогулев)

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