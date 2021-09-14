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Кирилл Новиков: «Если «Барселона» сделает предложение, Захаряну нужно идти пешком и сразу»

16:00
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну со стороны «Барселоны».

По данным «СЭ», Захарян, скорее всего, не согласится на переход в «Барселону», даже если такое предложение поступит.

— Для меня понятия возраста не существует, — заявил Новиков «РБ Спорт». — Есть хороший или плохой футболист, а сколько ему лет — роли не играет. Перейти в «Барселону» — почему нет? Парень показывает высокий уровень, талант. Там, может быть, он будет развиваться более быстрыми темпами. Не удивлен этому интересу.

— Не получится так, что он просто утонет среди других талантливых мальчишек, которых там полно?

— Все зависит от него. Он уже игрок национальной сборной. Он точно не пропадет. Плюс есть варианты аренд. В любом случае испанский чемпионат сильнее нашего, так что там можно прогрессировать гораздо быстрее.

— Насколько понимаю, Арсен хочет весь сезон доиграть в «Динамо».

— Когда есть или будет такое предложение, туда надо идти пешком и сразу. Не нужно чего-то ждать. Даже думать не стоит, нужно переходить сразу. Второго такого шанса может не быть.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-novikov-esli-barselona-sdelaet-predlozhenie-zaharyanu-nuzhno-idti-peshkom-i-srazu/

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Иван Шитик все материалы автора

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