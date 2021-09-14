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Захарян вряд ли согласится на переход в «Барселону»

15:02
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, не согласится на переход в «Барселону», даже если такое предложение поступит.

В окружении футболиста считают, что развитие карьеры 18-летнего футболиста должно быть более плавным, а трансфер в каталонский клуб стал бы прыжком через две ступеньки с туманными перспективами в плане игрового времени.

В середине августа «СЭ» сообщал, что на матч «Динамо» — ЦСКА просматривать Захаряна приезжал скаут «Барселоны» (это был глава отдела скаутинга Хосе Мария Бакеро), а сегодня журналист Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие недели каталонский клуб может начать переговоры.

В этом сезоне Захарян провел 7 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.

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Константин Алексеев все материалы автора

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