Силкин высказался по поводу слухов об интересе «Барселоны» к Захаряну

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу информации о том, что «Барселона» интересуется игроком московского клуба Арсеном Захаряном.

«Было понятно, что к Арсену будет пристальное внимание. Это нормально, что все хотят получить молодого и перспективного игрока. Понятно, что название «Барселона» очень громко звучит, но сам интерес со стороны разных клубов ожидаем. Стоит ли ему в ближайшее время уезжать — другой вопрос. Вот он сейчас попробовал себя в сборной. Вроде сверкнул, а вроде бы и не особо. По моему мнению, уезжать за границу стоит уже в статусе постоянного игрока сборной и туда, где будет играть, а не для того, чтобы доказывать там свою состоятельность. С другой же стороны — многого стоит попасть в такую большую команду», — цитирует Силкина RT.

В середине августа «СЭ» сообщал, что на игру «Динамо» — ЦСКА приезжал скаут «Барселоны» (это был глава отдела скаутинга Хосе Мария Бакеро) просматривать Захаряна, а сегодня, 14 сентября, журналист Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие недели каталонский клуб может начать переговоры.

В окружении футболиста считают, что 18-летний хавбек вряд ли согласится на переход в «Барсу».