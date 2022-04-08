Кирильчева заявила, что ей и ее матери угрожали после видео про Наташ

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала об угрозах в соцсетях после ролика с Юсуфом Языджи.

— Ты закрыла соцсети — был ад?

— Да. Но я закрыла даже не из-за этого, не хотела закрывать. Было смешно из-за того, что стали раздувать новости — сначала из того, что я закрыла комментарии. Хотя я их закрыла сто лет назад, еще после «твиттерских дрочил» (так Кирильчева ранее назвала некоторых критиков. — Прим. «СЭ»). Они были у меня открыты только для друзей, для тех, на кого я подписана. Затем в топе «Яндекса» новость: я закрыла соцсети. Думаю: «Ничего себе! В стране обсуждать нечего».

Закрыла, потому что мне посоветовал это сделать Вовка Стогниенко. Главные для меня люди мне написали сразу же: Генич, Уткин, Стогниенко, Черданцев — все-все-все мои коллеги. Друзья не из профессии тоже беспокоились, писали.

Вовка сказал: «Закрывай, идет какая-то агитация в интернете. Закрой аккаунт на несколько дней». А я ему еще написала: «Вов, мы же знаем, как это работает. Сейчас я закрою, и об этом везде напишут». Он говорит: «Послушай меня, закрой».

В общем, закрыла — и понеслась. Да, был ад. Слава богу, я уже не читаю давно. После скандала с дрочилами и куклами Роман Юрьевич дал мне очень хороший совет: вообще ничего не читать. Так и делаю. Была куча сообщений в директ, писали на почту, писали оскорбления и угрозы маме в соцсети, я об этом недавно узнала, она не говорила. Мне угрожали. Самое забавное, что это ровно те же люди (естественно, мужчины), которые обвинили меня в сексизме и оскорблении женщин.

То есть оскорбление всех женщин России, на взгляд мужчины, — это табу. А писать конкретной русской женщине, смешивая ее с дерьмом, травя, унижая и угрожая, — это у нас в норме вещей. Это двойные стандарты, которые я ненавижу. Мне такие мужчины в стране не нужны. Сейчас пойдут комментарии: «Нам такие женщины не нужны». Отлично. Мамам своим они будут писать? Своей матери такое напиши, своей сестре. Потом смотрю, у этих же людей на аватарках — он с девушкой стоит... Господи, куда катится Россия, если у нас такие мужики в стране?

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.