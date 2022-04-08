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Кирильчева: «Бабаев в КВН играл, он очень любит творчество»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Бабаев.
Фото ПФК ЦСКА

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала о работе в армейском клубе.

— Ты говорила, что сюжет надо согласовывать с Бабаевым. Почему так? Это цензура?

— Нет, не цензура. Просто реакция на юмор у разных людей может быть разная (и история с Наташами это подтверждает), поэтому чем больше сторон это увидит, тем лучше. Как только я видела в ролике, который мы делаем с моими ребятами, какую-то провокацию или что-то двусмысленное (чего я не увидела в ролике про Наташ), я советовалась с Романом Юрьевичем. Чтобы слышать его мнение: прикольно, не прикольно. Бывало даже, когда мне казалось, что ролик какой-то серый, отправляла ему, он отвечал: «Ну, это ни рыба, ни мясо. Давай не будем давать». Только с этой точки зрения. Никакой цензуры, просто совет. Потому что у Романа Юрьевича очень хорошее чувство юмора, он креативный и любит это всё, иногда подкидывает идеи сам.

— Например?

— Последняя серия новогодних роликов оттолкнулась от его идеи сделать что-то доброе. У клуба и болельщиков были достаточно тяжёлые времена. Хотелось сделать что-то приятное. Роман Юрьевич предложил: «Сделаем что-то доброе. Может, в больницу съездить к деткам, чтобы они пообщались с игроками, подарить им что-то». Из этого выросла общая концепция и цикл роликов.

С Мухиным было превью к «Локо», когда он только перешёл. Тоже Роман Юрьевич предложил. Мы сидели, и он говорит: «Ну вот, у нас Мухин будет. У вас есть какие-то идеи?» Я говорю: «Нет, вообще никаких». — «Зачем вы всё время хотите сделать что-то запредельное, выше головы прыгнуть? Пусть он паровозик соберёт». И таких примеров было не прям много, но они были. И сценарий Нового года я тоже ему отправляла. Или приходила к нему, мы обсуждали, он предлагал что-то своё. Он же даже в КВН играл в студенчестве, очень любит творчество.

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.

ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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