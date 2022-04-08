Кирильчева: «Зависть — двигатель российской культуры»
Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» поделилась мнением о работе в СМИ.
— Мне кажется, ты как-то очень близко к сердцу принимаешь. Мы же понимаем, что работаем для того, чтобы люди получали эмоции. Пусть они лучше так их выплёскивают, в комментариях, даже негативных, чем...
— Я считаю, что это недопустимо, как в адрес мужчин, так и в адрес женщин. Комментарии от анонимов, тех самым мемных «твиттерских дрочил». Недопустимо оскорблять, унижать в публичном пространстве, зная, что тебе никак за это не прилетит. Ты выйди на улицу, скажи Геничу или Черданцеву. Хотя эти самые люди, которые пишут, какое комментаторы говно, подбегают фотографироваться с ними на улице.
— Это плата за медийность.
— Я считаю, что люди должны оставаться людьми. К сожалению, на фоне всеобщей озлобленности, зависти... По-моему, у Михалкова в фильме было, в «Утомлённых солнцем»: «Зависть — это двигатель российской культуры, от неё никуда не деться». Зависть и злоба делают из людей животных. Люди не имеют права оскорблять других ни в каком пространстве — ни в анонимном интернете, нигде.
Мы же с тобой друг друга не оскорбляем, а могли бы. И ты бы меня, и я бы нашла, за что тебя оскорбить. Но мы с тобой не злые и не завистливые. А есть люди, которые не удовлетворены своей жизнью. Я их понимаю, мне их жалко отчасти. Но те, кто пишет оскорбления медийным людям, вызывают у меня отвращение. Я такого никогда не делала.
Я выросла на Уткине, Черданцеве и так далее. Смотрела, и у меня была одна мысль: сделаю всё, чтобы быть, как они. Хочу вести программы также, как Уткин. Я не писала: «Что это за полный мужчина? Мне он не нравится, потому что слишком высокий и полный, он не должен ничего вести. И вообще он ничего в футболе не понимает, не был футболистом и не играл никогда». У меня и мысли такой не было никогда кому-то писать. И сейчас нет. А у некоторых людей есть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0