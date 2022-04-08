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Кирильчева: «Зависть — двигатель российской культуры»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Катерина Кирильчева.
Фото Соцсети

Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» поделилась мнением о работе в СМИ.

— Мне кажется, ты как-то очень близко к сердцу принимаешь. Мы же понимаем, что работаем для того, чтобы люди получали эмоции. Пусть они лучше так их выплёскивают, в комментариях, даже негативных, чем...

— Я считаю, что это недопустимо, как в адрес мужчин, так и в адрес женщин. Комментарии от анонимов, тех самым мемных «твиттерских дрочил». Недопустимо оскорблять, унижать в публичном пространстве, зная, что тебе никак за это не прилетит. Ты выйди на улицу, скажи Геничу или Черданцеву. Хотя эти самые люди, которые пишут, какое комментаторы говно, подбегают фотографироваться с ними на улице.

— Это плата за медийность.

— Я считаю, что люди должны оставаться людьми. К сожалению, на фоне всеобщей озлобленности, зависти... По-моему, у Михалкова в фильме было, в «Утомлённых солнцем»: «Зависть — это двигатель российской культуры, от неё никуда не деться». Зависть и злоба делают из людей животных. Люди не имеют права оскорблять других ни в каком пространстве — ни в анонимном интернете, нигде.

Мы же с тобой друг друга не оскорбляем, а могли бы. И ты бы меня, и я бы нашла, за что тебя оскорбить. Но мы с тобой не злые и не завистливые. А есть люди, которые не удовлетворены своей жизнью. Я их понимаю, мне их жалко отчасти. Но те, кто пишет оскорбления медийным людям, вызывают у меня отвращение. Я такого никогда не делала.

Я выросла на Уткине, Черданцеве и так далее. Смотрела, и у меня была одна мысль: сделаю всё, чтобы быть, как они. Хочу вести программы также, как Уткин. Я не писала: «Что это за полный мужчина? Мне он не нравится, потому что слишком высокий и полный, он не должен ничего вести. И вообще он ничего в футболе не понимает, не был футболистом и не играл никогда». У меня и мысли такой не было никогда кому-то писать. И сейчас нет. А у некоторых людей есть.

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.

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