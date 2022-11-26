Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал, что думает о возможной работе в «Сочи».

— Я нахожусь в Москве. Насколько понимаю, у «Сочи» еще сезон не завершился, сегодня будет последний матч. Так что не в курсе, о чем вы говорите. Мы только недавно вернулись из Ирана.

— Бердыев тоже в Москве?

— Не знаю. Мы летели разными рейсами. Он улетел чуть раньше.

— Когда вы планируете вылететь в Сочи?

— Пока не планирую в Сочи. Вы бежите впереди паровоза. Почему я должен лететь в Сочи?

— Работать.

— Если я там буду работать, тогда полечу. Но сейчас нет никакой информации. Пока у меня отпуск после работы в Иране, — цитирует Кириниченко «РБ Спорт».

Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Тракторе» с июня 2022 года. Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.