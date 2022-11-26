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Дмитрий Кириченко: «Нахожусь в Москве в отпуске, будет работа в Сочи — полечу»

Кириченко прокомментировал возможную работу в «Сочи»
Виктория Кравченко
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Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал, что думает о возможной работе в «Сочи».

— Я нахожусь в Москве. Насколько понимаю, у «Сочи» еще сезон не завершился, сегодня будет последний матч. Так что не в курсе, о чем вы говорите. Мы только недавно вернулись из Ирана.

— Бердыев тоже в Москве?

— Не знаю. Мы летели разными рейсами. Он улетел чуть раньше.

— Когда вы планируете вылететь в Сочи?

— Пока не планирую в Сочи. Вы бежите впереди паровоза. Почему я должен лететь в Сочи?

— Работать.

— Если я там буду работать, тогда полечу. Но сейчас нет никакой информации. Пока у меня отпуск после работы в Иране, — цитирует Кириниченко «РБ Спорт».

Кириченко работал ассистентом Курбана Бердыева в «Тракторе» с июня 2022 года. Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kirichenko-nahozhus-v-moskve-v-otpuske-budet-rabota-v-sochi-polechu/

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2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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