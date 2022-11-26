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Сегодня, 14:09

Калачев: «Готов ли работать в штабе Бердыева в «Сочи»? У него уже есть свои тренеры»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев рассказал, хотел бы он работать в тренерском штабе Курбана Бердыева.

«Готов ли работать в тренерском штабе Бердыева в «Сочи»? Давайте без комментариев. У него уже есть свои тренеры. Зачем об этом рассуждать. Хотел бы я заняться самостоятельной тренерской деятельностью? Мне это интересно, но сейчас об этом преждевременно говорить», — цитирует «РБ Спорт» Калачева.

24 ноября Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» и заявил, что собирается вернуться в Россию.

«Сочи» после 17 туров сезона-2022/23 занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Мексика

ИТБ1 (1.5)

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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

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Испания
Германия

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1.73

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Квинси Промес

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П
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