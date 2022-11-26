Мацюра, Кириченко и Данильянц войдут в штаб Бердыева в «Сочи»

По информации «СЭ», в штаб нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева войдут Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.

Вместе со специалистами тренер ранее работал в «Ростове», с Мацюрой и Данильянцем — в «Рубине».

24 ноября Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» и заявил, что собирается вернуться в Россию.

«Сочи» после 17 туров сезона-2022/23 занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.