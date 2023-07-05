Кевин Кураньи посетит товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА
Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи станет участником мероприятий перед товарищеским матчем бело-голубых с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Помимо этого, немецкий форвард проведет автограф-сессию.
Ранее участие в матче подтвердил экс-армеец Сейду Думбия.
Первый матч Братского кубка состоится 8 июля в 13.30 мск на «ВЭБ Арене». Вторая игра пройдет на следующий день на «ВТБ Арене», начало — 16.30 мск.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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