Кевин Кураньи посетит товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи станет участником мероприятий перед товарищеским матчем бело-голубых с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Помимо этого, немецкий форвард проведет автограф-сессию.

Ранее участие в матче подтвердил экс-армеец Сейду Думбия.

Первый матч Братского кубка состоится 8 июля в 13.30 мск на «ВЭБ Арене». Вторая игра пройдет на следующий день на «ВТБ Арене», начало — 16.30 мск.