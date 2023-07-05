Билялетдинов считает, что «Рубин» может попасть в первую восьмерку после возвращения в РПЛ
Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от выступлений казанцев в будущем сезоне РПЛ.
«Чтобы сказать, как выступит «Рубин» в РПЛ, надо знать, кто останется в команде. Перспективные игроки казанцев могут оказаться не такими. Конечно, команде нужно усиление. «Рубин» может попасть в первую восьмерку по итогам сезона. В команде есть ряд игроков, у которых есть опыт выступления в Премьер-лиге. Такой опыт может помочь «Рубину». Есть много компонентов, которые помогут казанцам добиться поставленной задачи», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
«Рубин» вернулся в РПЛ по итогам сезона-2022/23. Команда под руководством Рашида Рахимова с 69 очками заняла первое место в первой лиге.
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4
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5
|Ахмат
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6
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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