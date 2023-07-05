Билялетдинов считает, что «Рубин» может попасть в первую восьмерку после возвращения в РПЛ

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от выступлений казанцев в будущем сезоне РПЛ.

«Чтобы сказать, как выступит «Рубин» в РПЛ, надо знать, кто останется в команде. Перспективные игроки казанцев могут оказаться не такими. Конечно, команде нужно усиление. «Рубин» может попасть в первую восьмерку по итогам сезона. В команде есть ряд игроков, у которых есть опыт выступления в Премьер-лиге. Такой опыт может помочь «Рубину». Есть много компонентов, которые помогут казанцам добиться поставленной задачи», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

«Рубин» вернулся в РПЛ по итогам сезона-2022/23. Команда под руководством Рашида Рахимова с 69 очками заняла первое место в первой лиге.