Мостовой оценил вратарей «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, стоит ли голкиперу «Спартака» Александру Максимено уйти в аренду и оценил уровень голкиперов красно-белых.

— Стоит ли Максименко отдавать в аренду, если он сидит на лавке в РПЛ?

— Это вопрос не такой простой, как кажется. Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко, устраивает ли его это. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у них с голкиперами все хорошо, у многих клубов РПЛ такого выбора стражей ворот просто нет, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Максименко провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отстоял на ноль. Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до 2025 года.