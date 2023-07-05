Мостовой оценил вратарей «Спартака»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, стоит ли голкиперу «Спартака» Александру Максимено уйти в аренду и оценил уровень голкиперов красно-белых.
— Стоит ли Максименко отдавать в аренду, если он сидит на лавке в РПЛ?
— Это вопрос не такой простой, как кажется. Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко, устраивает ли его это. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у них с голкиперами все хорошо, у многих клубов РПЛ такого выбора стражей ворот просто нет, — цитирует Мостового «РБ Спорт».
В сезоне-2022/23 Максименко провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отстоял на ноль. Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -