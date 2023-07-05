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Сегодня, 22:23

Мостовой оценил вратарей «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, стоит ли голкиперу «Спартака» Александру Максимено уйти в аренду и оценил уровень голкиперов красно-белых.

— Стоит ли Максименко отдавать в аренду, если он сидит на лавке в РПЛ?

— Это вопрос не такой простой, как кажется. Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко, устраивает ли его это. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у них с голкиперами все хорошо, у многих клубов РПЛ такого выбора стражей ворот просто нет, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Максименко провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отстоял на ноль. Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-u-spartaka-s-vratarskoj-pozitsiej-vse-horosho/
Александр Максименко
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