Кержаков прокомментировал идею введения моратория на вылет команд из РПЛ по итогам сезона

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что перед командой стоит задача сохранения прописки в Тинькофф РПЛ по итогам сезона.

«Многое обсуждается, у меня на этот счет нет никаких мыслей, ничего к этому не идет, — цитирует Кержакова ТАСС. — Есть чемпионат и регламент, наша главная задача — не вылететь. Я не знаю, будет мораторий или нет, у меня есть конкретные цели. Я занимаюсь командой, вопросами позиции клуба занимается руководство, которое ездит на собрание в Москву, последнее слово и все решения за ними».

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ согласовали мораторий на вылет команд по итогам сезона в первый дивизион.

«Нижний Новгород» с 23 очками после 21 матча занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей подопечных Кержакова отделяет три очка, от зоны прямого вылета — шесть.