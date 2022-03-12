«Арсенал» — «Динамо»: Захарян вывел команду вперед

Сегодня, 12 марта, проходит матч 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором «Арсенал» на своем поле принимает «Динамо».

На 46-й минуте встречи Арсен Захарян вывел московскую команду вперед — 2:1.

Первый гол за «Динамо» в певром тайме забил Федор Смолов.

Следить за матчем «Арсенал» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».