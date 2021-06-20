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Кержаков оценил шансы Дзюбы обойти его в «Клубе 100»

12:10
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о шансах Артема Дзюбы обойти его в «Клубе 100». У Кержакова 233 гола, и он лидирует по этому показателю, у Дзюбы — 203 гола.

— Дзюба пока не забивает на Евро, хоть и играет полезно. Как оцените его игру?

— Если футболист полезен и команда побеждает, нападающий это или защитник, даже если он и не забивает, не вижу в этом никаких проблем.

— Недавно Артем сказал, что вас догнать в «Клубе 100» будет нереально. Вы с ним это обсуждали?

— Нет.

— Контакта сейчас нет?

— Особо не общаемся. Каждый занят своим делом.

— Разрыв в 30 голов нереально ликвидировать или Дзюба скромничает?

 — Если он продолжит так же забивать, то почему ему будет тяжело сократить это отставание? У него длительный контракт. Не знаю. Смотря сколько играть будет и каким будет физическое состояние. Если его здоровье и функциональное состояние позволят играть еще много лет, то какие проблемы? Думаю, он без проблем забьет эти голы.

Полное интервью Александра Кержакова «СЭ» — читайте здесь

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